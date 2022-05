Silent Hill è ancora oggi uno dei giochi horror più amati di sempre, con una community in trepidante attesa di vedere un giorno l'universo ideato da Keiichiro Toyama tornare con un nuovo capitolo. La serie si dipana attraverso più titoli, ma in che anno è ambientato Silent Hill?

Nella saga survival horror di Konami mancano quasi sempre riferimenti espliciti a date che comprendano anche l'anno: questo significa che su giornali, documenti o qualsiasi altro contenuto che indichi una collocazione temporale dei giochi, ci si limiti spesso a riportare giorno e mese. Tuttavia la community di Silent Hill ha provato a fare luce su questo dettaglio, talvolta interpretando l'estetica delle ambientazioni, oppure tentando di far combaciare le date d'uscita delle opere sul mercato con le loro rispettive storie. Masashiro Ito (recentemente autore di un tweet finito sul dominio abbandonato di Silent Hill), uno dei più celebri artisti ad aver lavorato sulla saga, nel 2020 aveva affermato come Silent Hill 2 fosse ambientato alla fine degli anni '70 o inizio degli '80.

Una parentesi temporale che i fan hanno faticato ad incastrare con tutti i giochi, e che è ancora oggi in discussione rispetto al posizionamento del secondo capitolo come prequel o sequel del primo. Rimane comunque probabile e coerente con l'estetica delle avventure un collocamento verso la seconda metà del secolo scorso dei primi due titoli, con il terzo gioco ambientato 17 anni dopo gli eventi del capostipite e Silent Hill 4 The Room probabilmente tra il 2 e il 3, senza però tenere in considerazione le problematiche presenze di Origins e Homecoming.



Ma a proposito della serie horror, vi ricordate di PT? Ecco perché Silent Hills di Hideo Kojima è stato cancellato.