In che anno è ambientato Horizon Zero Dawn per PS4 e PC?

L'open world post-apocalittico di Guerrilla Games ci invita a esplorare una nuova Terra, in cui l'ecosistema si è riadattato per ospitare le nuove "forme di vita" senziente, le Macchine. Il gioco segue le vicende di Aloy, giovane cacciatrice intenta a scoprire le proprie origini.

Ma in che anno si svolge la sua storia? Proseguendo nella trama principale, il giocatore si rende conto, insieme alla protagonista, che sono passati più di mille anni dalla catastrofe misteriosa che ha portato la civiltà umana (i "Predecessori", con la loro tecnologia avanzata e il "mondo di metallo") a estinguersi quasi del tutto. Infatti, il gioco è ambientato nel 3039 d.C., in un mondo in cui la natura ha ripreso possesso della Terra, rifiorendo rigogliosa e sommergendo le prove e i resti delle antiche città degli uomini. I pochi rappresentanti della specie umana rimasti si sono organizzati in tribù poco numerose, imparando a sopravvivere come i nostri antenati; sono tutti cacciatori o raccoglitori, e convivono pacificamente con i nuovi abitanti del globo, Macchine dalle sembianze animali che rappresentano l'unica stortura in un luogo altrimenti uguale alla Terra dei primordi.

Per scoprire il motivo della loro presenza sulla terra dovrete accompagnare Aloy nelle sue avventure lungo la trama principale Horizon Zero Dawn, alla ricerca del suo passato e del motivo che ha portato le Macchine, un tempo pacifiche, a diventare corrotte e ostili. Ecco quante ore servono per finire Horizon Zero Dawn.