In che anno è ambientato Metal Ger Solid?

Metal Gear Solid non ha certo bisogno di presentazioni: si tratta di una delle serie più amate in ambito videoludico, nonché la più nota produzione di Hideo Kojima, che delizia gli appassionati sin dal 1987, anno in cui l'originale Metal Gear fece il suo esordio su MSX.

Nel corso dei vari giochi del franchise Konami cambiano spesso non solo gli scenari in cui si svolgono le missioni di Solid Snake e dei suoi compagni, ma in vari casi anche i periodi storici, con la saga principale che si svolge nell'arco di una cinquantina d'anni. Vi ricordate dunque in che anno è ambientato Metal Gear Solid? Non ci limiteremo soltanto al grande classico uscito su PlayStation nel 1998, ma ripercorreremo in ordine cronologico la data esatta in cui si svolgono gli eventi degli episodi principali e degli spin-off più significativi. Eccovi dunque la timeline di Metal Gear:

1964 - Metal Gear Solid 3: Snake Eater

1970 - Metal Gear Solid: Portable Ops

1974 - Metal Gear Solid: Peace Walker

1975 - Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

1984 - Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

1995 - Metal Gear

1999 - Metal Gear 2: Solid Snake

2005 - Metal Gear Solid

2007 - Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty (sezione Tanker con Snake)

2009 - Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty (sezione Plant con Raiden)

2014 - Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots

2018 - Metal Gear Rising Revengeance

