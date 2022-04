L'originale Resident Evil 2 del 1998 è considerato ancora oggi uno dei migliori esponenti mai realizzati per la leggendaria serie horror di Capcom. Nel 2019 il grande classico uscito per la prima volta su PlayStation ha goduto inoltre di un remake totale, anch'esso accolto a braccia aperte da critica e pubblico.

Il secondo capitolo (a tal proposito potete leggere la nostra recensione di Resident Evil 2 Remake) segue le vicende di Leon S. Kennedy e Claire Redfield in fuga dagli orrori di Raccoon City, cittadina devastata dall'epidemia causata dal T-Virus della Umbrella Corporation, ed la storia si svolge pochi mesi dopo i fatti del capostipite. Ma esattamente in che anno è ambientato Resident Evil 2? Esattamente come il primo ed il terzo episodio, Resident Evil 2 si svolge nel 1998: più precisamente gli eventi si svolgono nel corso del 29 settembre di quell'anno.

In questa fatidica data, Leon e Claire arrivano a Raccoon City per motivi completamente diversi: il ragazzo si prepara a vivere il suo primo giorno da poliziotto dell'RPD, mentre la giovanissima donna è alla ricerca di suo fratello Chris Redfield, membro della S.T.A.R.S. dell'RPD scomparso tempo prima senza lasciare traccia. Ma mai si sarebbero immaginati di ritrovarsi davanti all'apocalisse, con zombie ed altre creature mostruose che hanno gettato la città nel caos. Leon e Claire iniziando così una dura lotta per la sopravvivenza, recandosi entrambi nell'unico luogo che ritenevano erroneamente sicuro: la Stazione di Polizia.

Resident Evil 2 Remake ha venduto in tutto 9,3 milioni di copie: ciò cementifica ulteriormente la fama del secondo gioco, amatissimo sia nella sua edizione originali che nel rifacimento di quasi 20 anni dopo.