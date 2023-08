In che anno è ambientato Starfield per PC e Xbox?

Starfield, il nuovo kolossal Action/RPG sci-fi di Bethesda, ci farà vivere un'epica ed enorme avventura nello spazio, con migliaia di pianeti da scoprire e missioni galattiche da portare avanti lasciando ampio terreno anche alla personalizzazione dei nostri personaggi e navicelle.

Ma di preciso sappiamo anche in che anno è ambientato Starfield e quanto è proiettato avanti nel futuro? Le vicende della nuova opera di Bethesda prende il via precisamente nel 2330 e non si svolge all'interno del nostro Sistema Solare, ma in una realtà distante circa 50 anni luce: ci ritroveremo infatti nei Sistemi Colonizzati, danneggiati da una brutale guerra civile tra due diverse fazioni, le Colonie Unite e la Freestar Collective, cominciata 20 anni prima degli eventi narrati nel gioco. Il protagonista del gioco, interamente personalizzabile dagli utenti, è un esploratore spaziale che si ritroverà a viaggiare in una galassia che risente ancora degli effetti del conflitto galattico.

Oltre a questi dettagli narrativi, Bethesda ha anche diffuso una cronologia degli eventi di Starfield, il cui inizio risale al 2050, anno in cui il genere umano sbarca per la prima volta su Marte per poi conquistare un poco alla volta nuovi territori spaziali.

