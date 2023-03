In che anno è ambientato The Witcher 3 Wild Hunt?

Il terzo capitolo della serie action-rpg di CD Projekt RED, il quale a dicembre 2022 ha anche ricevuto il tanto atteso upgrade next-gen, è a tutt'oggi riconosciuto come uno dei grandi capolavori del suo genere di appartenenza, un risultato dimostrato anche dal fatto che The Witcher 3 ha venduto quasi 50 milioni di copie.

La qualità indiscussa del titolo, che l'ha portato a raggiungere questo straordinario successo di pubblico, si basa soprattutto sull'enorme lavoro svolto dal team di sviluppo sulla componente narrativa e sulla credibilità dell'intero mondo di gioco. A questo proposito, The Witcher 3 - così come gli altri capitoli della saga videoludica - riprende il sistema di datazione utilizzato da Andrzej Sapkowski all'interno dei suoi libri, pur narrando storie inedite.

In particolare, The Witcher 3 è ambientato in un arco temporale che intercorre tra l'anno 1273 e l'anno 1274, dunque circa cinque o sei anni dopo la prima guerra combattuta dai Regni Settentrionali contro l'invasione del continente da parte dell'Impero di Nilfgaard, e durante la seconda. Il mondo di gioco riflette molto bene questa situazione, mostrando tutte le più crudeli conseguenze del conflitto attraverso i panorami funesti dei numerosi campi di battaglia.

Per approfondire meglio la storia completa dell'universo narrativo in cui si muove Geralt, vi consigliamo in quale ordine leggere i libri di The Witcher.