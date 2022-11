Siamo quasi a fine anno... dov'è finito il PlayStation Showcase?

Ci avviciniamo alla fine dell'anno, il mese di dicembre è tradizionalmente un mese piuttosto tranquillo per l'industria dei videogiochi, se escludiamo i The Game Awards (9 dicembre) e le poche uscite del mese, tra cui figurano The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound e Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Cosa manca all'appello?

Esatto, il tanto rumoreggiato PlayStation Showcase non si è visto all'orizzonte nemmeno a novembre e per quest'anno l'evento comunicativo di Sony sembra saltato, a meno che il colosso nipponico non abbia in programma uno showcase per l'inizio di dicembre. Sin dalla primavera si parlava di un PlayStation Showcase in programma a settembre, mese tradizionale per i grandi appuntamenti comunicativi di Sony, ma così non è stato, con la compagnia che ha trasmesso uno State of Play a settembre.

Riparte la giostra dei rumor e si punta a fine ottobre, ma anche in questo caso nulla di fatto, il PlayStation Showcase non arriva. Novembre sarà dunque il mese giusto? No, a meno che Sony non abbia in programma qualcosa per gli ultimi due giorni del mese (altamente improbabile, con così poco preavviso) eppure gli annunci non sono mancati, pensiamo a data di uscita e prezzo di PlayStation VR2 svelati in un post su PlayStation Blog, e si mormora dell'arrivo di novità su Marvel's Spider-Man 2 attese per oggi. Sarà vero?

Ci si aspettava a inizio novembre uno State of Play dedicato a God of War ma anche in questo caso, nulla di fatto, con Sony che ha preferito comunicare con il pubblico tramite il PlayStation Blog. Dicembre potrebbe essere il mese giusto per un PlayStation Showcase? Difficile dirlo, per quest'anno Sony sembra aver volutamente ridotto le apparizioni pubbliche e anche la presenza ai TGA è messa in discussione, la stessa Microsoft potrebbe non partecipare ai Game Awards.

Secondo una teoria, Sony avrebbe preferito limitare i propri annunci per non apparire "troppo forte" agli occhi degli enti antitrust che stanno valutando l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Teoria interessante ma in ogni caso gli annunci targati PlayStation, come detto, non sono mancati, seppur non circondati da particolare hype. Chiaramente, tutto può cambiare anche nel giro di pochissimi giorni (o pochissime ore) ma con ogni probabilità per un nuovo grande evento targato PlayStation dovremo attendere i primi mesi del 2023.