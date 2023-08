La saga di Assassin's Creed vi ha fatto venire mal di testa? Più che comprensibile, visto e considerato l'elevato quantitativo di giochi pubblicati negli ultimi tre lustri e le innumerevoli epoche esplorate, che spaziano in migliaia e migliaia di anni di storia dell'umanità. Proviamo a mettere un po' d'ordine: sapete in che anno è ambientato Black Flag?

Se siete giunti fin qui, è perché siete curiosi di sapere in che anno è ambientato Assassin's Creed 4: Black Flag, uno degli episodi più apprezzati della saga che, volendo stare a sentire i rumor, potrebbe tornare da un momento all'altro grazie ad un remake. Ebbene, eccovi accontentati!

In che anno è ambientato Assassin's Creed 4: Black Flag?

Come sempre quando si ha a che fare con i giochi di Assassin's Creed, la risposta a questa domanda è meno semplice di quanto si potrebbe pensare. La storia di Assassin's Creed 4: Black Flag si dipana nel corso di molteplici anni e su due piani temporali differenti.

Cominciamo col dire che la campagna principale di Assassin's Creed 4: Black Flag comincia nel 1715, quando il protagonista Edward Kenway, un aspirante pirata dei Caraibi, dopo uno scontro con una fregata della marina inglese naufraga su un'isola. Poco dopo, a seguito di una colluttazione con un altro dei sopravvissuti (che si rivela essere un Assassino), ne ruba i vestiti e ne assume l'identità. La storia della campagna principale copre nel suo complesso un arco temporale che si estende fino al 1722, anno in cui Edward... e no, questo non ve lo diciamo!

Come tutti gli Assassin's Creed, anche Black Flag si svolge su due piani temporali differenti. Difatti, oltre alle sezioni nel passato, sono presenti anche delle fasi nel presente, in questo caso ambientate nel 2013. Si svolgono nei panni di un impiegato dell'Abstergo Entertainment, una sussidiaria delle Abstergo Industries impegnata nello sviluppo di videogiochi che permette ai suoi dipendenti di rivivere le memorie di Assassini realmente esistiti per ricavare ispirazione per i giochi.