Un anno di Elden Ring ha lasciato un segno indelebile su questo DualShock 4

I controller sono fisiologicamente soggetti ad usura, la cui entità dipende chiaramente dalla durata e dall'intensità dell'utilizzo alle quali si prestano. A quanto pare un anno di gioco ad Elden Ring può contribuire alla formazione di segni vistosi ed indelebili su un Dualshock 4, come ha dimostrato un utente di Reddit.

Brutalonym, questo il nome con cui si fa chiamare sul social, ha pubblicato una foto del suo controller per PlayStation 4 per evidenziare gli effetti di un intenso anno di gioco ad Elden Ring. Come potete appurare anche voi scrollando in calce a questa notizia, la superfice del pulsante cerchio è diventata completamente lucida a causa del prolungato sfregamento con il pollice. Essendo adibito allo sprint e alla schivata, questo tasto viene utilizzato molto frequentemente, difatti la differenza con gli altri è palese: il triangolo, il quadrato e la croce hanno conservato la loro caratteristica superfice ruvida.

Con questo non vogliamo far passare il messaggio che Elden Ring consuma i controller, ma è evidente che il gioco di FromSoftware, grazie alle sue indubbie qualità e alla ricchezza di contenuti che lo caratterizza, si presta ad essere giocato per lunghi periodi di tempo e in maniera molto intensa, contribuendo all'usura di un controller più di quanto non facciano altri videogiochi che intrattengono per un tempo inferiore richiedendo anche minor foga durante il gameplay.

Chissà cosa succederà a questo povero DualShock 4 quando uscirà Shadow of the Endtree, espansione di Elden Ring purtroppo ancora priva di una data di lancio. Il vostro controller in che stato si trova?