Un anno di GeForce NOW: NVIDIA festeggia il servizio in game streaming con tanti giochi

La casa di Santa Clara celebra il compleanno di GeForce NOW ripercorrendo i traguardi raggiunti negli ultimi 12 mesi e illustrando le novità in arrivo per tutti gli utenti del servizio in game streaming.

In occasione di questa importante ricorrenza, NVIDIA fa il punto della situazione e ricorda il recente supporto di GeForce NOW a Google Chrome, insieme all'arrivo del proprio servizio videoludico in cloud su MacBook M1.

I festeggiamenti per la prima candelina spenta da GeForce NOW s'accompagnano alla presentazione della nuova tornata di giochi fruibili in streaming sulla piattaforma "su nuvola" della casa verde, come Valheim, Werewolf The Apocalypse Earthblood e Apex Legends Stagione 8.

Apex Legends Season 8 (Origin e Steam)

Blue Fire (Steam)

Code2040 (Steam)

Curious Expedition 2 (Steam)

Magicka 2 (Steam)

Might & Magic Heroes V: Tribes of East (Steam)

Mini Ninjas (Steam)

Order of Battle: World War II (Steam)

Path of Wuxia (in lingua inglese su Steam)

Secret World Legends (Steam)

Valheim (Steam)

Warhammer 40,000 Gladius Relics of War (Epic Games Store)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store)

Art of Rally

Darkest Hour: A Hearts of Iron Game

Day of Infamy

Everspace

Farm Manager 2018

Farmer's Dynasty

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lumberjack's Dynasty

Observer: System Redux

Outriders demo

Project Highrise

Rise of Industry

Sniper: Ghost Warrior 2

South Park: The Fractured But Whole

South Park: The Stick of Truth

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Thea 2: The Shattering

I nuovi arrivati nella ludoteca virtuale di NVIDIA GeForce NOW, nella speranza dell'azienda tecnologica californiana, contribuiranno ad attrarre ulteriori appassionati alla loro piattaforma in streaming. Nel primo anno di vita, GeForce NOW ha saputo generare qualcosa come 175 milioni di ore trasmesse, di cui 3 milioni dedicate solamente all'esplorazione in Ray Tracing di Cyberpunk 2077.