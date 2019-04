Un anno di God of War: bonus gratis e rumor su GOW 2 per PS5

Per festeggiare l'anniversario ed il successo di God of War, Santa Monica ha preparato una settimana di bonus gratuiti per tutti gli utenti PlayStation 4.

Nel nuovo filmato che abbiamo realizzato per voi troverete tutte le informazioni sui contenuti gratuiti che Sony sta proponendo ai propri utenti e, in aggiunta, potrete scoprire tutte le varie voci di corridoio che negli ultimi giorni ci hanno anticipato possibili dettagli su God of War II, ipotetico sequel in arrivo su PlayStation 5. Sono infatti numerosi i rumor apparsi in rete di recente che hanno avuto tra i protagonisti la prossima console di casa Sony, le caratteristiche del DualShock 5 e la probabile data d'uscita di Horizon 2.

Prima di lasciarvi al nuovo episodio di Hot Topic, vi ricordiamo che Cory Barlog ha annunciato che God of War non riceverà alcun contenuto aggiuntivo e per scoprire di più sul futuro di Kratos e Atreus dovremo attendere il nuovo capitolo. Pare inoltre che il team Santa Monica sia stato influenzato da The Last of Us nel corso dello sviluppo dell'ultima avventura con protagonista il Dio della Guerra.