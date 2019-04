Un anno di God of War: al via una settimana di festeggiamenti con bonus gratuiti

Il Team di sviluppatori di Santa Monica si prepara a celebrare in grande stile il primo anniversario di God of War, dando il via ad una settimana di festeggiamenti.

La nuova avventura di Kratos, accompagnato questa volta dal giovane Atreus, segna un nuovo importante passo per l'intera Saga e riscuote un enorme successo da parte sia della critica videoludica sia del pubblico. God of War è inoltre stato eletto "Gioco dell'Anno" ai Bafta Game Awards 2019 e alla Game Developers Conference 2019.



Per celebrare tutto questo, Santa Monica ha deciso di dare il via ad un'intera settimana di festeggiamenti. Per inaugurarla, la Software House ha pubblicato un video di ringraziamento per i fan, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. È stata inoltre annunciata dal Team la pubblicazione di alcuni bonus gratuiti, tra cui un tema dinamico per Playstation 4 ed un Avatar Set dedicato all'anniversario: alcune immagini di anteprima sono disponibili in calce alla news. Questi ultimi saranno "presto" disponibili su Playstation Store, sia per coloro che possiedono il gioco sia per coloro che non l'hanno acquistato.



Un appuntamento sicuramente importante per l'intera Santa Monica ed un'occasione per i Giocatori e le Giocatrici che si sono avventurati in questo universo narrativo di condividere i propri ricordi: qual è stato il vostro momento preferito del Gioco?