Anno History Collection: Ubisoft presenta i quattro capitoli classici rimasterizzati in 4K

Ubisoft ha presentato Anno History Collection, una raccolta che racchiude i quattro titoli classici della serie Anno in versione rimasterizzata e ottimizzata per i moderni PC. L'iconica saga strategica si prepara a vivere una nuova era.

Anno History Collection includerà infatti i quattro giochi classici della serie ed in particolare Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 e Anno 1404 in unico pacchetto ottimizzato per PC. Ogni gioco supporterà la risoluzione 4K con nuove funzioni multiplayer, interfaccia aggiornata e controlli rivisti, il tutto ottimizzato per girare su Windows 10 con architettura a 64-bit. I giochi saranno inoltre compatibili con i salvataggi delle versioni originali.

Ogni gioco incluso nella Anno History Collection sarà accompagnato da tutte le espansioni e dai contenuti aggiuntivi usciti nel corso degli anni, tra cui la colonna sonora digitale e vari wallpapers. Inoltre ogni titolo sbloccherà nuovi ornamenti e nuovi loghi per le compagnie di Anno 1800, ultimo capitolo della saga uscito nella primavera del 2019.

Insomma, Ubisoft propone un tuffo nel passato ma in chiave moderna. Anno History Collection uscirà il 25 giugno 2020 per PC. Intanto potete farvi un'idea di cosa vi aspetta con la recensione di Anno 1800, già disponibile sulle pagine di Everyeye.