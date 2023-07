Che anno incredibile il 2023! Un'infografica ci ricorda tutti i giochi in uscita

Il 2023 è un anno, videoludicamente parlando, ricco di grandi produzioni già uscite e che arriveranno nel corso delle prossime settimane o mesi: tra la presenza di giochi al day one su Xbox Game Pass con Exoprimal tra le novità di luglio e l'approdo di capisaldi del panorama videoludico come Final Fantasy 16, la festa deve ancora continuare.

L'ultima produzione Square Enix non è stata fortemente divisiva nella sua valutazione da parte della critica specializzata: Final Fantasy 16 è una spettacolare rivoluzione, come raccontatovi ampiamente dal nostro Antonello "Kirito" Bello in sede di recensione. Tuttavia, non è con l'uscita di questo importante progetto che terminano le più rilevanti pubblicazioni dell'anno. Il 2023 ha ancora in serbo tante sorprese per i giocatori: Immortals of Aveum, Assassin's creed Mirage e Armored Core 6 sono solo alcuni degli esempi.

A ricordarci ciò che ci aspetta è un'infografica pubblicata su Twitter che, in breve, presenta oltre trenta giochi dell'incredibile line-up del 2023. Tra le prossime uscite troviamo:

Exoprimal, in arrivo il 14 luglio;

Pikmin 4, che uscirà il 21 luglio;

Remnant 2, la cui pubblicazione è prevista per il 25 luglio.

Ma questo è solo un piccolo assaggio di quanto arriverà nei prossimi mesi: tra l'uscita dei già citati prodotti troviamo anche Baldur's Gate 3, Starfield, Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Forza Motorsport, Lies of P, Payday 3, Alone in the Dark, Spider-Man 2, Alan Wake 2 e tanto altro ancora. Non mancano nemmeno le grandi riproposizioni dal passato, come nel caso della Metal Gear Solid: Master Collection 1, così come l'attesissimo ritorno di Mario in 2D con Super Mario Bros. Wonder o il remake Super Mario RPG che ha reso realtà un sogno di innumerevoli fan del progetto originale. Il 2023 ha ancora tantissimi progetti in arrivo su tutte le piattaforme presenti sul mercato ed è un anno all'insegna del gaming in grande stile!