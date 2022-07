ANNO Mutationem: la versione iOS e Android dell'action GDR si presenta in video

I vertici di Ligthning Games mostrano in video la trasposizione mobile di ANNO Mutationem: l'action GDR a tinte cyberpunk di ThinkingStars verrà riproposto su iOS e Android in una versione appositamente progettata per gli smartphone di Apple e Google.

La nuova versione di ANNO Mutationem sarà identica, dal punto di vista strettamente contenutistico, alle edizioni già disponibili da metà marzo su PC e console PlayStation. Il passaggio al nuovo contesto mobile, a detta degli sviluppatori asiatici, favorirà l'approccio "melting pot" del gameplay sperimentato dagli utenti, con frangenti platform 2D alternati a sessioni di esplorazione all'interno di scenari pienamente tridimensionali.

Il video di presentazione propostoci dal publisher ripercorre idealmente la storia di questa avventura cyberpunk e mostra alcuni scampoli di gameplay tratti dalla nuova versione, lasciandoci così intravedere le modifiche apportate all'interfaccia e al sistema di controlli per far aderire il tutto al nuovo contesto.

Il trailer di Lightning Games fissa per l'inverno 2022 il periodo di lancio indicativo di ANNO Mutationem su App Store e Google Play per dispositivi mobile iOS e Android. Già che ci siamo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di ANNO Mutationem a firma di Andrea Sorichetti.