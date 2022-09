ANNO: Mutationem approda su Switch con un trailer esageratamente cyberpunk

L'action GDR ANNO: Mutationem è finalmente approdato su Nintendo Switch due giorni fa, un evento accompagnato da uno speciale trailer di lancio pubblicato dagli sviluppatori.

In questo video speciale, vediamo la protagonista in azione all'interno del mondo di gioco, in sequenze ricche d'azione che ci permettono di dare uno sguardo, tra le altre cose, anche al vestiario e all'utilizzo dei veicoli.

La protagonista di ANNO: Mutationem è Ann, una combattente di alto livello che vive all'interno della Metropoli, grande centro urbano costellato di palazzi giganti, creature misteriose e gang aggressive. La trama del gioco seguirà le gesta di Ann nella sua ricerca del fratello scomparso, in un mondo oscuro e pericoloso, dove la sopravvivenza sarà fortemente legata al potenziamento delle armi e delle abilità della protagonista, in sequenze che passano velocemente dal 2D al 3D.

Il gioco, tra l'altro, è in dirittura d'arrivo sui dispositivi mobile. L'ultimo trailer di ANNO: Mutationem mobile ha confermato l'uscita del gioco per l'inverno 2022. Questa versione del GDR sarà molto simile alla controparte per PC e console, ma potrà anche contare su dei comandi ottimizzati per smartphone e un'interfaccia rinnovata.

ANNO: Mutationem è un gioco di ruolo attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.