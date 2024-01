Che anno strepitoso, il 2004! Questi giochi hanno 20 anni ma non li dimostrano

Il 2004 è stato un anno sicuramente importante per l'industria dei videogiochi: è stato l'anno del debutto di PSP e Nintendo DS ma non solo, perché nell'arco di quei dodici mesi sono usciti tanti titoli di spessore che hanno scritto la storia. Non ci credete? Eccone cinque assolutamente impossibili da dimenticare dopo 20 anni.

Grand Theft Auto San Andreas

Vera e propria hit immortale, San Andreas ha segnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di persone in tutto il mondo. Un vero fenomeno di culto, non a cas GTA San Andreas è il gioco più venduto di sempre su PlayStation 2. Sì, più di Final Fantasy, più di qualsiasi altro gioco targato Sony, più di Dragon Quest... serve aggiungere altro?

Halo 2

Halo Combat Evolved è stato un vero game changer, non che gli FPS non fossero già diffusi su console (pensiamo a 007 GoldenEye) ma è con il primo Halo che l'asticella del genere viene alzata notevolmente e il genere sdoganato anche sulle piattaforme da gioco. Nel 2004 esce Halo 2, altra hit targata Bungie e uno dei giochi più venduti sulla prima Xbox. Pensate che Peter Moore ha ancora un tatuaggio con il logo di Halo 2 sul braccio, fatto per annunciare la data di uscita del gioco all'E3 2004.

Half-Life 2

Altro sparatutto in prima persona, altro gioco epico. Il primo Half-Life del 1998 ha cambiato le regole del gioco e Half-Life 2 non è da meno, sbloccando nuovi standard per il genere di riferimento. Dopo Half-Life 2 gli FPS non sarebbero stati più gli stessi, per sempre. Unico rimpianto? Half-Life 3 non si è mai visto, e 20 anni dopo stiamo perdendo le speranze.

Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Dopo il successo epocale di Sons of Liberty, Hideo Kojima torna con Snake Eater, terzo episodio della serie Metal Gear Solid. Il gioco verrà celebrato quest'anno con il lancio di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, di fatto remake di MGS3, ancora privo di una data di lancio a ma a quanto pare in uscita nel 2024.

Monster Hunter

Uscito all'inizio del 2004 in Giappone, Monster Hunter fatica inizialmente a trovare un suo spazio sul mercato. D'accordo, in Giappone vende bene ma nel resto del mondo passa quasi inosservato. Con il passaparola però l'hunting game di Capcom diventa sempre più popolare prima in Asia, poi in Europa e negli Stati Uniti. Oggi è uno dei franchise di punta della casa di Osaka.

Metroid Prime 2 Echoes

2004, anno d'oro per i giochi in prima persona. Nel 2002, Metroid Prime riporta in vita il franchise Nintendo dopo una pausa durata otto anni (dai tempi di Super Metroid, uscito su SNES nel 1994). Samus Aran aveva infatti completamente saltato la generazione a 64-bit e c'era grande attesa dunque per un nuovo progetto legato a Metroid. Ci pensa Retro Studios, team fondato da ex Acclaim ad Austin nel 1999 e che sin da subito finisce sotto l'ala protettiva di Nintendo, che incarica lo studio di occuparsi del rilancio di Metroid. Detto fatto, oltre al primo Metroid Prime nel 2004 esce appunto Metroid Prime 2 Echoes mentre nel 2007 la trilogia si conclude su Wii con Metroid Prime 3 Corruption. E Metroid Prime 4? Ancora disperso.

Killzone

Che noia, ancora FPS! Lo sappiamo cosa state pensando, ma effettivamente i primi anni 2000 sono stati fondamentali per il genere degli sparatutto in prima persona, che all'epoca rappresentavano una fetta di mercato importante per tutti i publisher. Killzone si presenta su PS2 con una grafica spaccamascella, gameplay e trama però non convincono pienamente. Guerrilla non può competere ad armi pure con Bungie e la differenza con Halo è abissale, tuttavia il franchise Killzone riuscirà a ritagliarsi un notevole spazio su PlayStation, sopratutto grazie al successo di Killzone 2 nel 2009.