In quale anno è uscita la PlayStation 2, quanti anni ha PS2?

"Il tempo vola quando ci si diverte", recita il famoso detto, e PS2 ne è la chiara dimostrazione. Coloro che hanno avuto la fortuna di vivere l'era del Monolite Nero conservano vividi i ricordi di partite memorabili e storie indimenticabili, ma la verità è che da allora è passato un mucchio di tempo. Volete sentirvi vecchi? Continuate a leggere!

Quando è uscita la PS2?

Presentata ufficialmente alla stampa il 1° marzo 1999, PS2 ha fatto il suo debutto sul mercato giapponese il 4 marzo 1999, per poi arrivare in Occidente qualche mese più tardi. Negli Stati Uniti d'America è approdata il 26 ottobre 2000, mentre in Europa (e quindi in Italia) è stata lanciata il 24 novembre 2000. Alla luce di quanto detto, possiamo affermare che PlayStation 2 ha già 24 anni: sono tanti, vero?

Vi state chiedendo anche quanto costava PlayStation 2 al lancio? Eccovi serviti: il leggendario Monolite Nero è arrivato in Italia con il ragguardevole prezzo di 899.000 lire, una cifra all'epoca assai sostanziosa. Negli stessi mesi veniva venduta negli Stati Uniti d'America a 299 dollari, nel Regno Unito a 299 sterline e in Giappone a 39.800 yen. Nella line-up di lancio trovarono invece spazio giochi del calibro di Tekken Tag Tournament, SSX, Rayman Revolution, TimeSplitters, Ridge Racer V e Midnight Club.

Nonostante da allora siano trascorse svariate generazioni, PlayStation 2 è ancora oggi la console più venduta della storia. Il dato, che sul finire di marzo 2024 è stato aggiornato a 160 milioni di unità vendute, la pone in cima alla classifica dinanzi alle dirette inseguitrici Nintendo DS (154.02 milioni) e Nintendo Switch (139,36 milioni).

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti di oggi.