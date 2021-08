In che anno è uscito GTA 4 per PlayStation 3 e Xbox 360?

GTA 4 è uno dei giochi più acclamati della serie Rockstar, ma quando è uscito esattamente il gioco con protagonista Niko Bellic e suo cugino Roman? Il quarto episodio di Grand Theft Auto è stato pubblicato ormai più di dieci anni fa.

Quando è uscito GTA 4? Il 29 aprile 2008 su PlayStation 3 e Xbox 360 in Europa e negli Stati Uniti mentre in Giappone il lancio è avvenuto a ottobre dello stesso anno. La versione per PC è stata pubblicata il 3 dicembre 2008 mentre al febbraio 2017 risale il lancio dell'aggiornamento che ha ottimizzato il gioco per Xbox One.

Sono passati dunque tredici anni dall'uscita di GTA 4, il gioco è stato accolto sin da subito in maniera estremamente positiva da pubblico e critica ed è ancora oggi uno dei più venduti in assoluto della saga, con decine di milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

Lo sapevate? La community ha reso disponibile una mod per il multiplayer di GTA 4 che permette di continuare a registrare le statistiche online dopo la chiusura del servizio Games for Windows LIVE su PC. GTA 4 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X/S? Per il momento non ci sono notizie in merito e Rockstar Games sembra concentrata sullo sviluppo di GTA Trilogy Remastered, collection che includerà le riedizioni di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas ma non di GTA IV.