In che anno è uscito GTA San Andreas per la PlayStation 2?

GTA San Andreas è ancora oggi quasi universalmente riconosciuto come uno dei capitoli meglio riusciti dell’intera serie di Grand Theft Auto sviluppata nel corso degli anni dai team di Rockstar Games, ed è per questo diventato uno dei capitoli più iconici e rappresentativi della serie.

Sebbene molti di voi avranno sicuramente giocato, o perlomeno visto giocare, almeno una volta a GTA San Andreas, è altrettanto probabile che molti giovani giocatori non abbiano mai avuto alcun contatto con questa opera di Rockstar, rimasta per anni nel cuore di milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Grand Theft Auto San Andreas è stato infatti pubblicato per la prima volta il 26 ottobre dell’ormai lontano 2004 per PlayStation 2, per poi uscire anche su Xbox e PC con sistema operativo Windows nel corso dell’anno successivo, un’epoca videoludica ben lontana da quella attuale considerato che si parla, ormai, di ben tre generazioni di console di differenza rispetto alle attuali PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Successivamente a questa prima fase di pubblicazione del gioco, Rockstar realizzò poi delle ulteriori versioni del titolo per la piattaforma digitale Steam, pubblicata il 4 gennaio 2008, per Xbox 360, pubblicata il 20 ottobre 2008, e per PlayStation 3, pubblicata solamente l’11 dicembre del 2012. A partire dal dicembre del 2013, invece, GTA San Andreas è sbarcato per la prima volta anche su dispositivi mobile con sistema operativo Android, iOS e Windows Phone.

Nonostante siano passati ormai 17 anni dalla sua prima pubblicazione, il fascino e il carisma di Grand Theft Auto San Andreas è rimasto sostanzialmente intatto presso le community di videogiocatori di tutto il mondo, ed è diventato una sorta di emblema e punto di riferimento per Rockstar Games, e soprattutto per tutte le sue produzioni appartenenti alla serie di Grand Theft Auto, tanto che Rockstar stessa ha deciso di includere il gioco all'interno della Grand Theft Auto Trilogy Remastered, una collezione che includerà le versioni rimasterizzate di GTA San Andreas, GTA 3 e GTA Vice City.