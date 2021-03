In che anno è uscito il Silent Hill per PlayStation?

La serie Silent Hill, nata inizialmente sulla prima PlayStation, rappresenta ancora oggi, insieme alla saga di Resident Evil, uno dei due pilastri principali del genere horror e survival horror all’interno dell’industria dei videogiochi.

Il primo capitolo della serie horror di Konami in particolare, pubblicato nell'ormai lontano 1999 proprio come titolo esclusivo per spingere le vendite della prima console PlayStation, divenne il principale competitor della serie di Resident Evil, rappresentandone un'alternativa molto valida all'interno del genere dei giochi horror e dei survival horror pur utilizzando meccaniche di gioco profondamente diverse. Silent Hill è infatti da sempre una serie che fonda la sua componente horror su una forma di terrore psicologico instillato costantemente nella mente del giocatore tramite un'atmosfera opprimente e claustrofobica, piuttosto che sui cosiddetti "jump-scare", tipici invece di molti dei prodotti appartenenti al filone degli horror.

Proprio queste meccaniche sono ciò che ha reso unico il franchise Silent Hill all'interno dell'intero panorama videoludico mondiale e che gli ha permesso di conquistare un enorme successo di critica e pubblico, lo stesso pubblico che ormai da anni chiede a gran voce un nuovo capitolo della serie, che secondo numerosi rumor recenti potrebbe essere un remake o reboot di Silent Hill per PlayStation 5. Per saperne di più ecco la storia di Silent Hill dalla nascita ai giorni nostri.