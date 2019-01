Annunci di lavoro presso Rockstar Games: progetto next-gen in cantiere?

Red Dead Redemption 2, capolavoro videoludico acclamato a gran voce da pubblico e critica, è stato pubblicato da soli pochi mesi. Tuttavia, sembra che Rockstar Games sia già al lavoro su nuovi progetti.

A far riflettere sull'argomento sono numerosi annunci di lavoro presenti nella sezione "Carriere" sul sito ufficiale di Rockstar Games. Come segnalato dai colleghi di Gearnuke, ad attrarre l'attenzione sono soprattutto due elementi.

Da un lato, alcuni riferimenti contenuti in alcuni annunci di lavoro proposti dalla divisione indiana di Rockstar. Tra le figure ricercate troviamo diversi Tecnici Artistici, la cui descrizione fa immediatamente pensare a dei progetti next-gen. In particolare, possiamo leggere, in riferimento ad una posizione di Senior Environment Artist: "Unisciti al nostro Team per creare mondi di prossima generazione per alcuni eccitanti prossimi progetti". Similarmente, nella scheda dedicata alla posizione di Technical Artist, troviamo scritto: "Rockstar India sta cercando un Technical Artist per il nostro sviluppo di giochi su console di attuale e prossima generazione".



Inoltre, un secondo elemento di interesse viene invece da alcune posizioni aperte presso le sedi di Toronto e New York. Da queste, infatti, sembrerebbe emergere la volontà da parte di Rockstar Games di migliorare ulteriormente le proprie tecniche di animazione facciale. In questa direzione andrebbero infatti gli annunci legati ad un Technical Face Developer e ad un Senior Technical Artist. Entrambe le posizioni sono ricercate per "aiutare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per futuri titoli".



Purtroppo, per ora, Rockstar non ha ancora accennato ai propri progetti futuri. In merito, possiamo quindi solo fare congetture. C'è qualche ambientazione o genere su cui vi piacerebbe particolarmente vedere all'opera la Software House? Ne approfittiamo per segnalarvi che, tra le sue previsioni legate al 2019, l'analista Michael Pachter ha inserito l'eventualità che nel corso dell'anno possa essere annunciato un nuovo Gioco Rockstar in uscita nel 2020.