Tutti gli annunci della MagicCon di Barcellona: da Doctor Who al ritorno su Ixalan!

Neanche il tempo di parlarvi delle uscite di Magic: The Gathering di fine 2023, che il calendario delle release del gioco di carte collezionabili di Wizards of The Coast viene sconvolto con una pioggia di annunci alla MagicCon di Barcellona, che si è conclusa il 30 luglio. vediamo insieme le novità più importanti!

Buon compleanno, Doctor Who!

Partiamo con il set Magic dedicato a Doctor Who, di cui per la verità sono già state svelate diverse carte al San Diego Comic-Con del 21-23 luglio. Come ampiamente previsto, l'espansione sarà composta da quattro mazzi Commander e dai Booster Collector: non si tratterà cioè di un "set" vero e proprio, ma di una raccolta di quattro deck che, da soli, dovrebbero esaurire l'intera lista carte dell'espansione. I fan più incalliti, però, potranno sempre acquistare i box Collector per ampliare la propria collezione di carte foil.

Durante la MagicCon, Wizards of the Coast ha svelato i titoli ufficiali dei quattro mazzi Commander di Doctor Who, che saranno rispettivamente:

Blast from the Past, sui primi otto Dottori e i loro comprimari. A guidare questo deck sarà il quarto Dottore, mentre le sue creature leggendarie e i suoi oggetti saranno ispirati al periodo 1963-1989 della serie TV inglese. Anche le meccaniche integrate nel mazzo saranno vintage!

e i loro comprimari. A guidare questo deck sarà il quarto Dottore, mentre le sue creature leggendarie e i suoi oggetti saranno ispirati al periodo 1963-1989 della serie TV inglese. Anche le meccaniche integrate nel mazzo saranno vintage! Timey-Wimey, sul decimo Dottore e basato sulle meccaniche di manipolazione del tempo. Il mazzo utilizza carte dai potenti poteri temporali e sfrutta la meccanica del viaggio nel tempo per aggiungere o rimuovere time counter alle carte.

e basato sulle meccaniche di manipolazione del tempo. Il mazzo utilizza carte dai potenti poteri temporali e sfrutta la meccanica del viaggio nel tempo per aggiungere o rimuovere time counter alle carte. Paradox Power, un mazzo veramente imprevedibile e basato su paradossi e imprevisti temporali. Secondo Wizards of The Coast, "tra flashback, rilanci, sospensioni, recuperi, la meccanica del paradosso fa accadere l’imprevedibile al lancio di ogni magia".

e basato su paradossi e imprevisti temporali. Secondo Wizards of The Coast, "tra flashback, rilanci, sospensioni, recuperi, la meccanica del paradosso fa accadere l’imprevedibile al lancio di ogni magia". Masters of Evil, incentrato sui nemici dei Dottori che si sono susseguiti nella storia. In particolare, il mazzo si focalizza su Dalek, Master e Cyberman: la meccanica principale costringerà gli avversari a sacrificare una creatura o a farvi creare una pedina Dalek 3/3. Il TARDIS sarà presente in tutti i mazzi Commander, ad eccezione di Masters of Evil. Nei booster Collector, invece, sarà possibile trovare anche le versioni alternative delle carte già presenti nei mazzi Commander e alcune variant serializzate di ciascun Dottore, disponibili in un minimo di 501 carte ciascuna.

Terre Selvagge di Eldraine: benvenuti nel mondo delle fiabe

Dopo l'annuncio di Magic: Terre Selvagge di Eldraine alla scorsa MagicCon, sul nuovo set era calato un preoccupante alone di silenzio. Fortunatamente, Terre Selvagge di Eldraine è tornato a farsi vedere alla MagicCon, con una serie di nuove carte che promettono di portarci in un mondo fantasy-gotico dalle atmosfere decisamente lugubri, permettendoci finalmente di allontanarci dal castello di Eldraine per immergerci nelle regioni che lo circondano. Terre Selvagge di Eldraine sarà anche il primo set dopo l'arco narrativo Phyrexiano, perciò possiamo aspettarci che quest'ultimo esplori in profondità come l'avanzata Phyrexiana (e la sua sconfitta) abbiano impattato sul Multiverso di Magic e su quali conseguenze di lungo periodo il conflitto porterà con sé su Eldraine. Non a caso, Wizards of The Coast promette il ritorno di tanti volti iconici del suo cardgame nella nuova espansione. Svelate anche le prime informazioni ufficiali sulla trama dell'espansione, che vedrà Eldraine succube della Wicked Slumber, una maledizione del sonno lanciata dal monarca delle fate, Talion, e da tre potenti sorelle streghe. Originariamente pensato per combattere i Phyrexiani, l'incantesimo del sonno ha fatto cadere molti abitanti di Eldraine in un sonno profondo da cui nessuno sembra poterli svegliare.

La nuova espansione: Le Caverne Perdute di Ixalan!

L'ultima novità arrivata in quel di Barcellona riguarda la nuova espansione di Magic, Le Caverne Perdute di Ixalan. Il set arriverà in tutto il mondo il 17 novembre e sarà l'espansione core successiva a Terre Selvagge di Eldraine (in uscita invece l'8 settembre). Per il momento, sfortunatamente, non è stata rivelata alcuna nuova carta dell'espansione dedicata ad Ixalan, anche se le atmosfere svelate dai primi artwork sembrano diversissime da quelle del set a tema fantasy. Infatti, pare proprio che Le Caverne Perdute di Ixalan sarà quasi del tutto incentrato su dinosauri e bestie leggendarie mai incontrati prima d'ora, che popoleranno le caverne del piano di Ixalan. Più dettagli sul set verranno svelati alla prossima MagicCon, che si svolgerà dal 22 al 24 settembre a Las Vegas.