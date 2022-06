Annunci Summer Game Fest: giochi, rumor, trailer e gameplay, cosa possiamo aspettarci?

Il 9 giugno alle 20:00 si tiene l'evento inaugurale della Summer Game Fest, il mega show di Geoff Keighley durerà due ore, durante le quali assisteremo a reveal, annunci, trailer e gameplay, ma quali sono le aspettative e gli ultimi rumor sulla Summer Game Fest 2022?

Tra i giochi confermati troviamo Naiad, Warframe, Gotham Knights, il DLC di Cuphead The Delicious Last Course, il nuovo videogioco di One Piece e The Callisto Protocol, senza dimenticare il reveal della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2. Confermati Street Fighter 6 e Marvel's Midnight Suns e anche Bloober Team sarà alla Summer Game Fest probabilmente con Layers of Fear 3.

Ma sono ovviamente i rumor a farla da padrone... Sicuramente non ci saranno GTA 6 e Half-Life 3, scherza Geoff Keighley mentre negli ultimi giorni si è parlato molto di Project Overdose il nuovo gioco di Hideo Kojima, secondo gli insider ci sarà spazio anche per due giochi targati PlayStation Studios come The Last of Us Remake e God of War Ragnarok, quest'ultimo protagonista di numerosi rumor sul possibile rinvio al 2023, non ancora confermati. E potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di Hollow Knight Silksong.

Lo spot del Summer Gam Fest mostra in brevissime clip titoli come Redfall, Starfield, Sonic Frontiers, Saints Row, MultiVersus e TNMT Shredder's Revenge... davvero tanta carne al fuoco insomma. Appuntamento alle 20:00 su Twitch per seguire la cerimonia inaugurale della Summer Game Fest, e voi cosa vi aspettate da questo evento? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio commenti.