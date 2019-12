Niente annunci per Super Smash Bros. Ultimate ai TGA, i fan si sfogano su Internet

Si è conclusa da poco la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019, che ha tenuto svegli per tutta la notte tantissimi appassionati di videogiochi, vogliosi di scoprire, oltre ovviamente ai vincitori dei vari premi, i tanti annunci, trailer e reveal che hanno accompagnato la manifestazione.

Tra di essi c'erano moltissimi fan di Super Smash Bros. Ultimate, che avevano sperato fino all'ultimo nell'annuncio del nuovo lottatore in arrivo nel brawler di Nintendo. Di motivi per sperare in effetti ce n'erano tanti: il gioco era uno dei protagonisti della serata, dato che era tra i candidati come gioco dell'anno, e per giunta Super Smash Bros. Ultimate ha vinto il premio come miglior fighting game, per cui di spazio ce n'era eccome. Inoltre, la stessa Nintendo ha invitato i fan a seguire i Game Awards in diretta.

Purtroppo però l'annuncio del quinto personaggio in arrivo tramite DLC non c'è stato, e del gioco in sé si è parlato pochissimo. Perfino durante l'esibizione dell'orchestra, che ha suonato un segmento della musica di Smash per una trentina di secondi, si è sperato in qualche novità che invece non è arrivata.

Per cui i fan hanno deciso di sfogare la loro delusione con dei post creativi e divertenti apparsi su Twitter nelle scorse ore, di cui potete trovare una carrellata in calce alla news.

Voi che ne pensate? Anche voi vi aspettavate il reveal del quinto lottatore di Smash? Chi vorreste vedere in arrivo sul picchiaduro Nintendo?