Annunciata 17a edizione ESL Italia Championship powered by Euronics: i giochi protagonisti

Nel contesto del Comicon 2022 di Napoli dell’ultimo weekend ha avuto ufficialmente inizio la 17a edizione dell’ESL Italia Championship 2022 “powered by Euronics”: il più grande e longevo campionato italiano dedicato al mondo esport vedrà protagonisti tre titoli in particolare, da PS5 a smartphone.

Il famoso campionato italiano dedicato al mondo Esport torna in presenza e parte dal Comicon 2022 di Napoli: player professionisti e amatoriali si sfideranno su tre titoli di gioco per diventare campioni di categoria e vincere un cospicuo montepremi nel contesto della finale alla Milano Games Week di novembre 2022.

Giunto alla sua 17° edizione, ESL Italia Championship anno dopo anno è diventato un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore, mettendo in palio montepremi importanti e annoverando una hall of fame ricca di campioni nazionali.

La competizione è guidata da ESL, il più grande Tournament Organizer mondiale di Esport gestito sul territorio nazionale da ProGaming Italia, e un ruolo importante nell’edizione 2022 è ricoperto anche da Open Fiber, Main Partner del campionato, e da Euronics, gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica. L’azienda è per la prima volta Title Sponsor della manifestazione, confermando il suo impegno nel mondo del Gaming a supporto di tutti i player professionisti e amatoriali.

Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia, ha affermato: “Avere tra i nostri asset il campionato Esport più longevo d'Italia è per noi un grande motivo di orgoglio. In 17 anni il mondo del gaming competitivo è cambiato tantissimo e con ESL Italia Championship abbiamo contribuito alla crescita della scena competitiva Esportiva italiana e consolidato sempre di più il rapporto tra players, communities e Brand”.

Tre titoli di gioco saranno protagonisti assoluti: Apex Legends, Pokémon Unite e Gran Turismo. Sul palcoscenico quest’anno saliranno tutti i migliori player amatoriali che puntano a entrare nel panorama professionistico, insieme a due team tra i più famosi in Italia – Samsung Morning Stars e Outplayed. Le sfide verteranno sui tre titoli sopra citati in un campionato completamente cross platform, quindi su pc, console e Switch, per eleggere i rispettivi campioni italiani e aggiudicarsi un montepremi complessivo di 19.900 Euro in denaro.

Le fasi di Open Qualifier hanno preso il via il 22 aprile. Conclusa questa fase, seguiranno 3 Group Stage (semifinali) tra settembre e ottobre 2022, fino ad arrivare alla tappa conclusiva che avrà luogo nel corso della Milano Games Week di novembre 2022.

Nel mentre, ha avuto inizio anche la Qualcomm Snapdragon Pro Series.