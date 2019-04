Annunciata la BlizzCon 2019, si terrà a novembre all'Anaheim Convention Center

Dopo la tanto discussa edizione dell'anno appena passato, Blizzard Entertainment ha annunciato che tra l'1 e il 2 novembre si terrà la BlizzCon 2019 presso l'Anaheim Convention Center, California.

Come accaduto durante gli anni scorsi, la BlizzCon 2019 prevederà la presenza di diversi panel che gli sviluppatori potranno sfruttare per parlare dei propri prossimi progetti videoludici. Saranno altresì ospitati dei tornei eSports ed altri eventi speciali dedicati ai fan che accorreranno allo show. In generale, ci sarà un maggiore spazio dedicato alle varie attività, quindi ci si può aspettare uno spettacolo ancora più grande dei precedenti.

Durante l'edizione 2018, Blizzard, storicamente una delle compagnie di sviluppo maggiormente apprezzate da parte della community, ha profondamente deluso la sua fanbase per non aver portato alcun annuncio di alto rilievo all'evento, e per aver concluso l'incontro con gli appassionati con l'annuncio di Diablo Immortal per dispositivi mobile, immediatamente subissato di critiche dopo la presentazione.

Ci si aspetterebbe, dunque, un ritorno in pompa magna per Blizzard, costretta quest'anno a dar vita ad uno spettacolo che sappia convincere a pieno gli ormai titubanti fan di vecchia data. Diverse indiscrezioni hanno già lasciato intuire che negli studi della software house sta prendendo vita Diablo 4, e chissà che la BlizzCon 2019 non si riveli l'occasione più adatta per annunciarlo e trovare così riscatto dopo la delusione dello scorso anno.