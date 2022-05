Annunciata la Closed Alpha di MultiVersus: ecco come partecipare

MultiVersus ha attirato la vostra attenzione e siete molto curiosi di provarlo? Potreste averne l'occasione a breve, dato che Warner Bros. Games ha annunciato ufficialmente l'arrivo della Closed Alpha per il picchiaduro free-to-play in stile Super Smash Bros. che farà scontrare tra loro iconici personaggi sotto etichetta Warner.

La Closed Alpha si svolgerà dal 19 al 27 maggio 2022, ed è già possibile iscriversi tramite il sito ufficiale di Multiversus: trattandosi chiaramente di un evento a numero chiuso, non è assicurato l'accesso automatico ai test, ma in ogni caso tentar non nuoce, dato che la possibilità di essere selezionati resta comunque effettiva, con le email di conferma che verranno inviate agli utenti dal 17 maggio, due giorni prima dell'inizio dell'Alpha.

In aggiunta, chi riceverà la mail di conferma potrà a sua volta invitare fino a tre amici a partecipare alle risse virtuali di MultiVersus, seguendo tutte le indicazioni riportate nelle FAQ ufficiali. Il roster per la fase di prova sarà piuttosto ricco, dato che offrirà i seguenti personaggi, alcuni subito disponibili ed altri da sbloccare giocando:

Batman (da sbloccare)

Superman (da sbloccare)

Wonder Woman (da sbloccare)

Harley Quinn

Shaggy

Bugs Bunny

Arya Stark (da sbloccare)

Jake The Dog

Finn The Human

Steven Universe (da sbloccare)

Garnet (da sbloccare)

Tom & Jerry

Reindog

Saranno presenti sette arene diverse (tra cui la Batcaverna e la magione infestata di Scooby-Doo) e si potrà giocare in sfide 1 contro 1, 2 contro 2 e tutti contro tutti a 4 giocatori, oltre ad essere messa a disposizione anche una modalità di pratica. Iscrivetevi dunque alla Closed Beta, nella speranza di ricevere la mail d'invito!

Per l'occasione è stato inoltre mostrato un lungo video-gameplay che ha messo a confronto due pro player contro due sviluppatori del gioco: un'altra occasione, quindi, per vedere in azione il picchiaduro gratis in arrivo nel 2022 su PC e console PlayStation e Xbox.



Da ricordare che al momento il roster completo della versione definitiva non è stato ancora annunciato: negli scorsi mesi si erano diffusi leak audio che confermavano la presenza di alcuni personaggi in MultiVersus, come Gandalf, Taz e LeBron James, al momento ancora mai rivelati ufficialmente.