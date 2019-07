Annunciata una collaborazione tra Pokemon GO e One Piece!

Niantic Labs ha annunciato (per il momento solo in Giappone) una nuova collaborazione di Pokemon GO a tema One Piece, in programma dal 22 al 29 luglio.

Il frutto si questa speciale collaborazione sarà l'apparizione di Pikachu con il cappello di paglia indossato normalmente da Monkey D. Rufy, protagonista della popolare serie manga/anime che ha da poco compiuto vent'anni.

In Giappone è prevista inoltre anche una statua di One Piece a Kumamoto che avrà la funzione di PokeStop, iniziativa legata al rilancio urbanistico dell'omonima prefettura, gravemente danneggiata dal terremoto che ha colpito il paese alla fine dello scorso anno.

Al momento non c'è traccia di questa iniziativa sui canali social inglesi di Niantic Labs, restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli sul crossover Pokemon GO x One Piece.