Annunciata la Collector's Edition della Dark Souls Trilogy

Da 31 maggio i fan di Dark Souls potranno acquistare la Dark Souls Collector Edition, che include i tre celebri titoli legati alla saga con relativi DLC, disponibile nei formati PlayStation 4 e Xbox One.

Disponibile per il pre-order solamente sullo store online di Bandai Namco Entertainment Europe, questa Collector Edition con una tiratura limitata di 2.000 pezzi conterrà:

Dark Souls Trilogy che include Dark Souls Remastered, Dark Souls II Scholar of The First Sin, Dark Souls III The Fire Fades e tutti i DLC dei tre giochi

Una figurine di altissima qualità, numerata, dipinta a mano e alta 34cm del Cavaliere d’Elite al falò

La colonna sonora su 6 CD con le musiche dei 3 giochi

Un Compendio (solo in inglese) di 460 pagine. Questo volume contiene le mappe illustrate con le posizioni dei boss e degli NPC, un enciclopedia degli oggetti, un catalogo dei nemici e dei boss e la trascrizione di tutti i dialoghi dei 3 titoli.

A causa delle tempistiche per la pittura a mano di ogni statua e per assicurare la più alta qualità, la consegna inizierà il 31 maggio e continuerà per tutto giugno. La Standard Edition della Dark Souls Trilogy, che include i 3 giochi, i DLC e la colonna sonora in digitale sarà disponibile dal primo marzo,