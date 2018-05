S.O.N: annunciata con un trailer una nuova esclusiva horror per PS4

S.O.N, nuova IP sviluppata in esclusiva per PS4, si presenta con un video a sorpresa, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation. Il claustrofobico trailer mostra brevi sequenze di gioco nelle quali è possibile apprezzare le atmosfere fortemente horror che caratterizzeranno il titolo.

I giocatori vestiranno i panni di Robert Alderson, un padre alla disperata ricerca di suo figlio, Jay, scomparso misteriosamente. L'avventura porterà il protagonista in una remota foresta della Pennsylvania, conosciuta come "South of Nowhere".



Dal breve trailer è possibile intuire che il gioco presenterà una visuale in prima persona e gli sviluppatori hanno già confermato Twitter su che si tratterà di "una normale esclusiva PS4", e non VR. Per adesso, non ci sono altri dettagli, ma sappiamo che ulteriori informazioni dovrebbero arrivare nei prossimi tre giorni. Intanto vi invitiamo a guardare il trailer e a farci sapere le vostre prime impressioni nei commenti!