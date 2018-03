Annunciata la data d'uscita per The King of Fighters '97 Global Match

L'attesa è ormai giunta al termine: tra poco potremo finalmente mettere le mani su, la riedizione del popolarissimo picchiaduro in uscita su. Scaldate i muscoli, che stavolta c'è anche il PvP online!

Dopo tante attese finalmente sappiamo quando potremo mettere le mani su The King of Fighters ’97 Global Match: il gioco arriverà il 5 aprile nelle sue versioni PS4, PS Vita e PC.

La notizia ci arriva dall'ultimo numero di PlayStation Blog, quindi la fonte ci sembra più che attendibile. Per chi di voi avesse la memoria corta o non fosse afferrato in questo genere di giochi, vi ricordiamo che The King of Fighters ’97 Global Match non è solamente una semplice riedizione di The King of Fighters ’97, ma presenterà delle piacevoli aggiunte rispetto al suo antenato: la più corposa è l'introduzione di un PvP globale, dove potrete sfidare giocatori provenienti da ogni parte del mondo; ci saranno poi due modalità di gioco distinte, chiamate Advance Mode ed Extra Mode, ed i giocatori PS Vita e PS4 potranno sfidarsi tra di loro tramite il cross-play.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete questa edizione o preferite altri picchiaduro più recenti, come Tekken 7?