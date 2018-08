Annunciata la data di lancio di Gator Rush, il primo aggiornamento gratuito di The Crew 2

Ubisoft ha annunciato che Gator Rush, il primo aggiornamento gratuito per il gioco di corse open world The Crew 2, sarà disponibile dal 26 settembre su PlayStation 4, su Xbox One e Windows PC.

Nata nel cuore delle paludi del sud, la nuova disciplina Hovercraft, della famiglia degli off-road, consentirà ai giocatori di fare cose che nessun altro veicolo in The Crew 2 può permettersi. Con i tre veicoli hovercraft aggiunti a quelli a disposizione, i corridori possono scivolare su ogni tipo di terreno, spingere i loro avversari in una strettoia e atterrare su di loro dopo essere saliti su una rampa. In aggiunta al Bayou, altri luoghi iconici degli Stati Uniti sono stati ridisegnati con miglioramenti come discese ripide e curve a gomito. I giocatori possono godere di questi miglioramenti in eventi completamente nuovi, una gara della serie Live Xtrem e corse libere, con nuove abilità disponibili che portano a esplorare luoghi ignoti.

Per i giocatori che danno il meglio sotto pressione, The Crew 2 Gator Rush includerà inoltre l'Ace Mode, un nuovo livello di difficoltà. I giocatori che hanno successo nell'Ace Mode guadagneranno bottini leggendari, componenti che conferiscono performance migliorate, esclusivi bonus e nuove combinazioni per personalizzare le prestazioni di ogni mezzo secondo lo stile di chi guida. Il 26 settembre, i proprietari del season pass riceveranno sette giorni di accesso anticipato a due nuovi mezzi addizionali come parte del drop mensile di veicoli del gioco.

La pubblicazione di Gator Rush è il primo appuntamento nel calendario di sviluppo post-lancio di The Crew 2 e il team è deciso a continuare ad aggiungere nuovi importanti contenuti attraverso aggiornamenti regolari nei mesi a venire, tra cui il PvP, in arrivo a dicembre, nuove discipline, eventi, veicoli, e altro.