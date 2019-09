Annunciata la data di lancio di Grandia HD Remaster e Grandia 2 su PC

GungHo Entertainment ha svelato oggi la data di lancio fissata per Grandia HD Remaster e Grandia 2 HD Remaster in versione PC. I titoli saranno disponibili singolarmente tra le pagine di Steam.

Le versioni rimasterizzate di Grandia 1 e Grandia 2 faranno il proprio debutto il prossimo 15 ottobre e, al contrario di quanto accaduto su Nintendo Switch, dove i giochi sono offerti in un unico pacchetto (la Grandia HD Collection, disponibile dal 16 agosto), i titoli saranno venduti separatamente. Grandia 2 è già disponibile su Steam con il nome di Grandia 2 Anniversary Edition. Ebbene, a partire dal 15 ottobre il gioco verrà aggiornato alla nuova versione, prendendo il nome di Grandia 2 HD Remaster.

Grandia HD Remaster e Grandia 2 HD Remaster non presenteranno la localizzazione in italiano; interfaccia, voci e sottotitoli saranno disponibili in lingua inglese. Tra i contenuti offerti, texture e sprite migliorate, diverse modifiche all'interfaccia utente, risoluzione personalizzabile e supporto al widescreen. L'annuncio della data di pubblicazione delle versioni rimasterizzate dei primi due capitoli della serie è stata anche occasione, per GungHo, di annunciare una nuova patch per la Grandia HD Collection, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, anche se le modiche che saranno apportate non sono state ancora svelate dal publisher.

Il primo storico Grandia è stato sviluppato nel 1997 da Game Arts per Sega Saturn. Il titolo venne successivamente pubblicato sulla prima PlayStation nel marzo del 2000, per poi comparire tra le pagine del PlayStation Store nel 2010 (PlayStation 3 e PSP).