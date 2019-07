Annunciata la data di lancio di Turok 2: Seeds of Evil su Nintendo Switch

I ragazzi di NightDive Studios hanno annunciato la data di lancio di Turok 2: Seeds of Evil Remastered su Nintendo Switch. Il titolo a tema dinosauri era già stato pubblicato in versione rimasterizzata su PC e Xbox One nei mesi precedenti.

Come potete osservare tramite il tweet della software house che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Turok 2 Seeds of Evil tornerà anche su Nintendo Switch il 9 agosto 2019. Con una serie di nemici, armi, missioni e una nuova modalità multiplayer, Turok 2 trasporterà i giocatori in ambienti tentacolari con nemici feroci in agguato dietro ogni angolo. Il gioco presenta texture migliorate, supporto per la risoluzione Full HD, un miglior bilanciamento del gameplay e un level design leggermente rivisto rispetto ai titoli della serie originariamente pubblicato nel 1998.



Consultando le informazioni condivise dall'eShop Nintendo, apprendiamo che Turok 2 per Switch sarà venduto al prezzo di 19,99 euro ed avrà bisogno di 596.64 MB liberi sulla console ibrida per poter essere installato. Potete acquistare il gioco digitalmente o in formato fisico grazie ad una serie limitata di copie retail del primo e secondo episodio della serie che verrà messa in commercio nel terzo quarto del 2019. Al momento non sappiamo nulla riguardo al futuro del franchise, ma diversi utenti, incoraggiati da queste rimasterizzazioni, stanno iniziando a chiedere a gran voce un nuovo capitolo per console current gen.