Annunciata la data d'uscita di Ghost of Tsushima con un nuovo trailer!

Come un fulmine a ciel sereno, Sony ha pubblicato un nuovo trailer di Ghost of Tsushima, atteso titolo in sviluppo presso gli studi di Sucker Punch, che ne annuncia la data d'uscita!

Al termine del filmato, lungo oltre tre minuti, viene rivelato che Ghost of Tsushima verrà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 il 26 giugno 2020. Confermata, quindi, la finestra di lancio precedentemente comunicata, che corrispondeva ad una generica estate. La storia di Ghost of Tsushima sarà incentrata su Jin Sakai, "il fantasma di Tsushima" che farà di tutto per proteggere la gente della sua terra dagli invasori mongoli. Per portare a termine quest'impresa, tuttavia, dovrà mettere da parte le tradizioni samurai e diventare un nuovo tipo di guerriero. Trovate il trailer originale in apertura di notizia, mentre il calce potete vederlo con il doppiaggio in italiano.

Ghost of Tsushima verrà lanciato in formato fisico nelle edizioni Standard e Collector's (in USA e in altri paesi europei ci sarà anche la Special), e in formato digitale nelle versioni Standard e Digital Deluxe Edition. Tutti coloro che procederanno al preordine di una qualsiasi delle edizioni sopra riportate riceveranno come bonus un avatar di Jin, una mini colonna sonora in formato digitale con una selezione di canzoni tratte dal gioco e un tema dinamico basato sull'illustrazione della box-art.