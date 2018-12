Annunciata la data di uscita di Super Dragon Ball Heroes World Mission

Bandai Namco Games Japan ha annunciato che Super Dragon Ball Heroes World Mission per Nintendo Switch sarà disponible in Giappone dal 4 aprile in formato fisico e digitale scaricabile dal Nintendo eShop.

Le prime copie retail di Super Dragon Ball Heroes World Mission includeranno quattro carte SR Rank (Goku Xeno, Vegeta Xeno, Trunks Future e un quarto personaggio ancora da annunciare) oltre ad un avatar da utilizzare nel gioco arcade e un codice per scaricare le carte UR Goku, Vegeta e Jiren.

Super Dragon Ball Heroes World Mission è un gioco di carte ambientato nell'universo della serie ideata da Akira Toriyama, si tratta della versione espansa ed aggiornata di un titolo molto popolare nelle sale giochi giapponesi. Super Dragon Ball Heroes World Mission dovrebbe arrivare anche in Occidente considerando la recente registrazione del trademark in Europa e Nord America, tuttavia Bandai Namco non ha ancora annunciato nulla a riguardo.