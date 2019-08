Annunciata la demo gratuita di Dragon Quest 11 S per Nintendo Switch

Durante il Dragon Quest Summer Festival 2019 in corso di svolgimento a Tokyo, Square Enix ha annunciato che pubblicherà una demo gratuita di Dragon Quest 11 S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva.

La compagnia giapponese non ha svelato la data di lancio, ma presumibilmente anticiperà l'uscita del gioco vero e proprio fissata per il prossimo 27 settembre. Coloro che conserveranno i dati di salvataggio della demo riceveranno in regalo un Seme Abilità da utilizzare nell'avventura completa e la carta dell'eroe premium "The One Descended from Erdrick [S]" per la versione Switch del gioco di carte free-to-play Dragon Quest Rivals (non ancora pubblicata in Occidente).

Le sorprese non sono finite qui, poiché Square Enix ha anche annunciato che il mondo di Dragon Quest 10 apparirà in Dragon Quest 11 S e potrà essere visitato dai giocatori. Eirk, inoltre, potrà indossare il suo outfit "North Leather Style" tratto dal manga one-shot di Hiro Mashima che debutterà il 21 agosto sul magazine V-Jump. Potrà essere riscattato in Giappone mediante un codice la cui modalità di distribuzione non è ancora stata del tutto chiarita. Infine, è stato rivelato che nel gioco finale ci sarà una versione migliorata della "Draconian Quest". Con "Super Shypox" abilitato, tutti i membri del party saranno colpiti dall'incantesimo "Shypox".

Dragon Quest 11 S: Echi di un'era perduta – Edizione definitiva è recentemente entrato in fase Gold, pertanto tutto è pronto per l'uscita del 27 settembre. Rispetto alle altre edizioni del JRPG, la versione per Nintendo Switch vanterà delle storie specifiche aggiuntive per i personaggi, una colonna sonora completamente orchestrale, missioni secondarie nei mondi dei Dragon Quest precedenti e la possibilità di passare dalla grafica HD a quella a 16 bit, e dal doppiaggio inglese a quello giapponese. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare la nostra Video Anteprima di Dragon Quest 11 S.