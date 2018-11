Annunciata la demo gratuita di Sword Art Online: Fatal Bullet

Pur essendo uscito ormai da diversi sul mercato, Sword Art Online Fatal Bullet, il titolo spin-off della serie basata sulle omonime light novel, riceverà una demo gratuita che sarà distribuita sugli store online.

La versione di prova, che sarà lanciata il 26 novembre da Bandai Namco in Europa, Nord America, Giappone e Asia su PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi consentirà di giocare fino al secondo capitolo della campagna e di far avanzare il proprio personaggio fino al livello 30. Potrete inoltre provare anche la modalità co-op e le sfide online.

Sword Art Online: Fatal Bullet è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. La Complete Edition del gioco sarà pubblicato il 18 gennaio 2019 in Europa su tutte le piattaforme. Il titolo avrà anche una versione per Nintendo Switch, ma al momento il publisher non ha ancora comunicato una data di lancio per quanto riguarda la console ibrida. Vi rimandiamo alla nostra Recensione se interessati ad approfondire ulteriormente lo sparatutto in terza persona.