Annunciata la demo di Ori and the Blind Forest per Nintendo Switch

Non vedete l'ora di giocare a Ori and the Blind Forest per Nintendo Switch? Abbiamo una fantastica notizia per voi! Potrete avere un assaggio del fantastico platform 2D di Moon Studios ancor prima della sua uscita, dal momento che domani 20 settembre verrà pubblicata una demo sul Nintendo eShop.

Abbiamo appreso la notizia direttamente da Nintendo, che ha pubblicato il consueto post sulle uscite settimanali sull'eShop della console ibrida. La demo potrà essere messa in download a partire dalle ore 18:00, ma al momento non risultano noti i contenuti che saranno inclusi. Per fortuna, non dovremo attendere molto per scoprirlo!

L'uscita del gioco completo (in edizione definitiva), invece, è prevista per il prossimo 27 settembre. Sono già noti numerosi dettagli tecnici: il titolo girerà alla risoluzione 1080p in modalità casalinga, e alla risoluzione 720p in modalità portatile. In ambedue i casi, offrirà un framerate di 60fps. Il peso dei file di gioco ammonterà ad un totale di 4GB e saranno supportati gli Xbox Achievement, per i quali è richiesto un account Xbox Live. Nell'attesa, vi invitiamo a leggere la recensione di Ori and the Blind Forest relativa alla versione Xbox One lanciata nel 2015.