Annunciata la demo di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers

Durante l'ultimo episodio del podcast Morgana's Travel Report, Atlus ha annunciato l'arrivo della demo giocabile di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers, spin-off della serie Persona in arrivo a febbraio in Giappone.

Il gioco è atteso per il 20 febbraio 2020 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, la demo giocabile sarà invece pubblicata poco prima, il 6 febbraio, scaricabile da PlayStation Store e Nintendo eShop. Purtroppo i contenuti della versione di prova non sono stati resi noti, Atlus però ha approfittato dell'occasione per annunciare una diretta dedicata a Persona 5 Scramble The Phantom Strikers in programma il 20 febbraio, day one del gioco in Asia.

Non ci sono ancora conferma riguardo l'arrivo di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers in Occidente e dunque anche la demo è priva di una data di uscita per quanto riguarda l'Europa e il Nord America. Persona 5 Royal uscirà invece il 31 marzo nel nostro continente, Scramble potrebbe arrivare alla fine del 2020 o nei primi mesi del 2021, restiamo in attesa di comunicazioni da parte del publisher.