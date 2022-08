Annunciata la GamesCom 2023: date dell'evento e per l'Opening Night Live

La GamesCom 2022 è ancora in pieno svolgimento, ma si pensa già al prossimo anno. Alla fiera di Colonia attualmente in corso, infatti, sono comparsi delle insegne che confermano la nuova edizione della kermesse tedesca, con tanto di date ed altro ancora.

Come riportato in un tweet dal giornalista e presentatore Geoff Keighley, la GamesCom 2023 si terrà da mercoledì 23 a domenica 27 agosto e, sebbene non venga specificato, è estremamente probabile che anche l'evento del prossimo anno si terrà in presenza con un'organizzazione analoga a quanto stiamo vedendo in questi giorni.

Oltre alla fiera vera e propria, Keighley fa notare che anche per il 2023 non mancherà l'Opening Night Live, fissata per il 22 agosto e dove vedremo la consueta presentazione di World Premiere ed aggiornamenti su diverse produzioni in sviluppo. Per il momento le informazioni sono queste, ed ovviamente i tempi sono ancora troppo prematuri per scoprire maggiori dettagli su come verrà strutturata la successiva edizione della GamesCom.

Per adesso non possiamo fare altro che goderci l'evento attuale, ricordando l'appuntamento con il Future Games Show della GamesCom 2022, con 50 giochi che verranno mostrati a partire dalle ore 20:00 italiane. Per quanto riguarda il prossimo grosso impegno di Keighley, ricordiamo che è stata annunciata la data dei The Game Awards 2022, fissata per l'8 dicembre.