Annunciata la Hotline Miami Collection per Switch, è già disponibile

Se non avete avuto l'occasione di provare i due capitoli di Hotline Miami e vi piacerebbe portarli sempre con voi, allora l'arrivo della Hotline Miami Collection su Nintendo Switch potrebbe essere l'occasione perfetta.

Le voci di corridoio degli scorsi giorni si sono infine rivelate affidabili e, sorprendendo un po' tutti, Nintendo ha annunciato e pubblicato immediatamente il violento sparatutto con visuale dall'alto. Nel caso foste interessati all'acquisto, potete quindi già raggiungere la pagina del titolo sull'eShop di Switch e farlo vostro.

Prima di lasciarvi la trailer d'annuncio, vi ricordiamo che questo è solo uno dei titoli presentati al Nintendo Indie World, evento in diretta durante il quale sono state mostrate anche la versione Switch di Superhot e i contenuti esclusivi di Torchlight II.

Questo è solo il primo degli eventi che si terranno nella settimana della Gamescom 2019 e, dalle ore 17:00 di oggi, potrete seguire con noi in diretta sul canale Twitch di Everyeye la conferenza Inside Xbox, durante la quale verranno mostrati per la prima volta la campagna di Gears 5 e un nuovo filmato di Destiny 2: Ombre dal Profondo, la nuova espansione dello sparatutto Bungie in arrivo il prossimo ottobre.