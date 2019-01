Annunciata la modalità Ghost Survivors per Resident Evil 2

Durante il livestream pre lancio andato in onda oggi in Giappone e concluso da pochi minuti, Capcom ha annunciato una nuova modalità di Resident Evil 2 Remake, intitolata The Ghost Survivors in arrivo come aggiornamento gratuito.

Al momento purtroppo gli sviluppatori non hanno diffuso troppi dettagli su questa espansione, The Ghost Survivors permetterà di affrontare missioni generate casualmente nei panni di vari personaggi tra cui Robert Kendo (proprietario di un negozio di armi), un membro della U.S.S e la figlia del sindaco di Raccon City, Katherine Warren.

The Ghost Survivors includerà uno shop in-game basato su valuta virtuale ottenibile esclusivamente giocando e accumulando punti e dunque non acquistabile con microtransazioni. Al momento Capcom non ha fatto sapere quando questa modalità vedrà la luce, restiamo quindi in attesa di saperne di più.



Resident Evil 2 Remake sarà disponibile dal 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la One Shot Demo ha raggiunto e superato il traguardo dei tre milioni di download dall'11 gennaio scorso.