Annunciata la Modern Combat Versus Honor International Series in collaborazione con ESL

, il nuovo standard per gli FPS per smartphone e tablet, sta per compiere un ulteriore passo avanti nel mondo eSport con il lancio delle, un nuovo torneo in partnership con Honor ed ESL (Electronic Sports League), la più grande piattaforma online nel mondo degli sport virtuali.

Per 3 settimane, giocatori provenienti da Italia, Germania, Spagna, India, Malesia e Francia saranno in grado di partecipare alla manifestazione e di qualificarsi per la finale, alla quale avranno accesso solo le squadre migliori, che si scontreranno per provare a vincere 10.000€ e il nuovo Honor View 10.

La prima sessione di qualificazione si svolgerà l'11 febbraio 2018. Le squadre migliori saranno selezionate in base alla posizione di ogni giocatore nella classifica generale e potranno poi sfidarsi a Parigi per il gran finale, previsto per aprile presso gli ESL Studio di Parigi. Per maggiori informazioni e per iscrivervi al torneo potete visitare il sito di ESL.