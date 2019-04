Annunciata la Mortal Kombat 11 Pro Kompetition 2019/2020

Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm Studios e Intersport hanno annunciato la Mortal Kombat 11 Pro Kompetition 2019/2020, stagione inaugurale del programma mondiale di esports dedicato all'ultimo capitolo della serie di Mortal Kombat.

Quest'anno la Mortal Kombat 11 Pro Kompetition offrirà ai combattenti di qualsiasi livello la possibilità di gareggiare in nove diversi tornei in diretta in Nord America, America Latina ed Europa, nonché molteplici eventi online, per accaparrarsi una fetta del montepremi da 150.000 € e l'occasione di aggiudicarsi uno dei 12 posti per il Final Kombat. Quattro ulteriori posti alle finali saranno riservati ai vincitori della Northern Arena del Canada, della Liga Latina dell'America Latina e dell'Intercontinental Kombat che si svolgerà tra Europa Occidentale e Orientale, Medio Oriente e Australia, e il posto rimanente verrà assegnato attraverso un ultimo torneo di qualificazione che si terrà il giorno prima del Final Kombat. La prima tappa della Pro Kompetition del Nord America si svolgerà dal 24 al 26 maggio al Combo Breaker 2019 a Chicago, Illinois.

I migliori 16 giocatori dei vari eventi saranno qualificati al Final Kombat, la finale del campionato, e avranno la possibilità di portarsi a casa un'ulteriore fetta del montepremi di 100.000 €. Il Final Kombat è previsto per il primo trimestre del 2020 a Chicago, Illinois, e verrà trasmesso in diretta sl canale Twitch di NetherRealm, proprio come tutti i normali tornei stagionali di Mortal Kombat 11 Pro Kompetition.

Mortal Kombat 11 è l'ultimo capitolo del franchise acclamato dalla critica e sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios. Il lancio è previsto il 23 aprile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.