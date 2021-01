Annunciata Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition, nuova colorazione della console!

Come parte delle celebrazioni del 35° anniversario della sua storica e iconica serie, Nintendo ha annunciato una nuova colorazione di Switch tutta dedicata a Super Mario.

"Nintendo Switch – Mario Red & Blue Edition", è la nuovissima edizione della console ibrida della grande N che presenta un distinto schema di colori rosso e blu, in chiaro riferimento all'abbigliamento dell'amato idraulico in salopette. Il pacchetto include due controller Joy-Con con laccetti blu, un'impugnatura dei Joy-Con blu, una dock station rossa, e una console Nintendo Switch per la prima volta in colorazione rossa. In aggiunta, viene incluso un case a tema per trasportare in giro la piattaforma ibrida ed una pellicola protettiva da applicare sullo schermo. La console sarà disponibile presso i rivenditori selezionati a partire dal 12 febbraio. Potete dare uno sguardo al tutto tramite il tweet pubblicato da Nintendo, e che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. Cosa ne pensate di questa nuova colorazione di Switch?

Durante lo stesso giorno farà il suo debutto Super Mario 3D World + Bowser's Fury, il nuovo titolo della saga platform dedicata a Mario che si è nuovamente presentato quest'oggi con un trailer spettacolare e che andrà ad arricchire l'esperienza di gioco offerta dal titolo originariamente pubblicato nel 2013 su Wii U.