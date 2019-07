Annunciata una Nintendo Switch a tema Disney Tsum Tsum in Giappone

Dopo aver sistemato l'hardware delle proprie console, annunciando Nintendo Switch Lite e una versione di Switch con batteria potenziata, Nintendo pensa ora al look esterno delle proprie macchine, e svela una versione di Switch a tema Disney Tsum Tsum.

Si tratta dell'ultima personalizzazione in ordine di tempo, che però sarà disponibile solamente in Giappone, dove il prodotto è estremamente popolare (una versione dei personaggi Disney dal look molto più orientaleggiante e kawaii).

Nel bundle, che uscirà il 10 Ottobre al prezzo di 36.000 yen (circa 330 euro, più o meno dunque il prezzo base di Nintendo Switch), sarà inclusa una copia del gioco Tsum Tsum Festival, insieme ad alcuni DLC dedicati. Ciò che colpisce è che anche i Joy-Con e la dock saranno decorati a tema: i controller saranno rosa e viola, e si possono notare le orecchie di Topolino fare capolino dal tasto Home.

Come detto però il suo arrivo al momento non è previsto in Italia. Che ne pensate della console? Vi piace il nuovo look di Switch?