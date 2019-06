Annunciata una Nintendo Switch a tema Dragon Quest XI: ecco le immagini

Anche se le conferenze pre-E3 sono terminate dopo il Nintendo Direct E3 di ieri sera, non vuol dire che il tempo degli annunci sia finito, anzi, la settimana della manifestazione losangelina è sempre foriera di novità, e Square Enix lo sa bene.

Il publisher ha infatti annunciato la Dragon Quest XI S Loto Edition, una versione di Nintendo Switch dedicata proprio a Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta, in occasione della Definitive Edition annunciata per la console della Grande N.

Il bundle uscirà il 27 Settembre, data d'uscita del gioco, e per il prezzo di poco meno di 40mila yen (325 euro circa) contiene:

Nintendo Switch e dock personalizzate

Joy-Con a tema

Joy-Con grip

Adattatore AC

Cavo HDMI

Istruzioni

Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition Gorgeous Edition

Copia fisica del gioco

DLC Voice Drama

Set Kingdom of Trodain

Set Wild Boar

Set Happy Adventurer

Per chi non fosse interessato alla Switch in sé, sarà possibile acquistare la Definitive Edition da sola, e Square Enix farà uscire anche una Super Gorgeous Edition, che includerà tutto quello compreso nella Gorgeous Edition, più un "Gorgeous Electronic Notepad: Adventurer's Log", una sorta di diario, e lo script del DLC Voice Drama, in formato B5 da 288 pagine.

Comprando la standard edition del gioco sarà possibile acquistare il DLC Voice Drama anche singolarmente. Si tratta di un add-on voce/testo non presente nella storia principale.

Infine, Square Enix ha annunciato un livestream per oggi alle 14 italiane, in cui verranno ricapitolati gli annunci di cui sopra e verrà mostrata una demo del gioco, e magari anche qualche informazione su un'eventuale approdo di tali contenuti anche nel nostro Continente.