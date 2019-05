Annunciata Pokémon Home, l'evoluzione della Pokémon Bank

Gli allenatori di Pokémon stanno per ricevere un nuovo importante strumento: The Pokémon Company ha infatti annunciato Pokémon Home, un nuovo servizio cloud che funzionerà con Nintendo Switch, iOS e Android, e sarà una sorta di evoluzione della Pokémon Bank apparsa su 3DS.

Grazie a Pokémon Home, sarà possibile raccogliere online attraverso il cloud, i vari Pokémon catturati nei diversi videogiochi usciti su 3DS, Switch e dispositivi mobile, per una vera e propria raccolta cross-platform, dunque. Grazie al nuovo servizio si potranno radunare in un unico luogo tutti i propri Pokémon, per un elenco consultabile dunque in maniera molto più semplice, e la possibilità di scambiarli con altri utenti.

Nell'annuncio ufficiale si legge: "Adesso gli allenatori potranno portare tutti i loro Pokémon con sé con Pokémon Home, un nuovo servizio cloud che permette di continuare la propria avventura portandola oltre a un singolo sistema di gioco, e potranno gestire la loro collezione attraverso tutti i loro giochi. Gli utenti smartphone inoltre, potranno scambiare i loro Pokémon con amici o utenti di tutto il mondo, direttamente dall'App. Pokémon Home si connette con Pokémon Bank e Pokémon: Let's Go Pikachu! ed Eeve, a anche con gli imminenti Spada e Scudo e Pokémon Go."

Il lancio dell'app dovrebbe essere previsto per l'inizio del 2020. Che ne pensate del nuovo servizio?

